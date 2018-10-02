2018-10-02T18:07:11+03:00
Происшествия

Пятигорск на грани коммунальной катастрофы

В городе введён режим повышенной готовности к ЧС
Андрей ЗОБОВ
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В Пятигорске может произойти коммунальная катастрофа. Целый район может отстаться без тепла из-за долгов котельной перед газовиками. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Конфликт произошёл между частной котельной «Энергетик» и предприятием «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Руководство первого предприятия крупно задолжало второму. Цена вопроса — 38 миллионов рублей. Сумма копилась почти шесть лет. А в 2015 году счета «Энергетика» арестовали.

В «Газпроме» предприятие считают злостным неплательщиком и готовы отключить подачу энергоносителя с 15 октября. Руководство котельной, в свою очередь, пеняет на нежелание крупной компании реструктурировать долг, чтобы «Энергетик» мог всё оплатить.

Ну а пострадать, традиционно, могут простые люди. Зона возможного отключения — небольшой посёлок Энергетик. Здесь без тепла могут остаться 18 многоэтажек, школа, детский сад и разнообразные предприятия.

Решением для обеих стоон видится составление списка социально значимых учреждений и добросовестных абонентов. Газовики постараются спасти от коммунальной катастрофы.

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