2018-10-03T11:13:22+03:00
Происшествия

МЧС установило причину взрыва в школе Дагестана

В результате происшествия ученики получили ожоги до 80% тела
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по РДФото: ГУ МЧС России по РД
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После взрыва в спортивном зале одной из сельских школ в Дагестане сотрудники аварийной службы побывали на месте и выяснили причину ЧП.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском МЧС, служба получила сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании спортзала в селении Эбдалая Левашинского района и по прибытию установила, что "произошло возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения".

- В результате происшествия имеются 5 пострадавших в возрасте 14-18 лет, которые доставлены в ожоговый центр города Махачкала, - уточнили в ведомстве.

Напомним, все случилось во время вечерней тренировки. Ученики получили ожоги до 80% тела.

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