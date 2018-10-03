МЧС установило причину взрыва в школе Дагестана

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-03T11:13:22+03:00

В результате происшествия ученики получили ожоги до 80% тела

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После взрыва в спортивном зале одной из сельских школ в Дагестане сотрудники аварийной службы побывали на месте и выяснили причину ЧП.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском МЧС, служба получила сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании спортзала в селении Эбдалая Левашинского района и по прибытию установила, что "произошло возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения".

- В результате происшествия имеются 5 пострадавших в возрасте 14-18 лет, которые доставлены в ожоговый центр города Махачкала, - уточнили в ведомстве.

Напомним, все случилось во время вечерней тренировки. Ученики получили ожоги до 80% тела.