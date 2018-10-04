2018-10-04T16:28:14+03:00
Происшествия

Власти Ставрополья ввели ЧС в городе Лермонтов из-за угрозы коммунального коллапса

Местная ТЭЦ задолжала газовикам более 320 миллионов рублей
Татьяна ГУЩИНА
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Коммунального коллапса в городе Лермонтов не будет, пообещал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Напомним, город оказался в коммунальной долговой яме из-за задолженности местной ТЭЦ перед «Газпромом», которая на сегодня составила более 320 миллионов рублей. По данным Генпрокуратуры, филиал Южной энергетической компании, поставляющий электро-, тепло- и горячее водоснабжениев Лермонтов, систематически не оплачивал поставленный газ и электроэнергию. В итоге долги ЮЭК превысили за газ 318 млн рублей, за электричество - 13,8 млн рублей.

- Долговые обязательства начали расти в 2011 году в результате полученного собственником Лермонтовского гидрометаллургического завода кредита на его реконструкцию, - рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главы края. - К сложившейся ситуации привело непрофессиональное управление предприятием.

Для упреждения негативного развития событий перед отопительным сезоном на территории города введен режим чрезвычайной ситуации.

- Это позволит нам провести мероприятия в случае, если компания не сможет договориться с потенциальным инвестором, по изъятию этой котельной из оборота и включению её в государственную собственность для дальнейшего введения в эксплуатацию. На сегодняшний день всё в штатном режиме, газ подаётся в котельную, отопление есть. Поэтому, люди без тепла в зиму не останутся, – подчеркнул глава края.

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