Власти Ставрополья ввели ЧС в городе Лермонтов из-за угрозы коммунального коллапса
Коммунального коллапса в городе Лермонтов не будет, пообещал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Напомним, город оказался в коммунальной долговой яме из-за задолженности местной ТЭЦ перед «Газпромом», которая на сегодня составила более 320 миллионов рублей. По данным Генпрокуратуры, филиал Южной энергетической компании, поставляющий электро-, тепло- и горячее водоснабжениев Лермонтов, систематически не оплачивал поставленный газ и электроэнергию. В итоге долги ЮЭК превысили за газ 318 млн рублей, за электричество - 13,8 млн рублей.
- Долговые обязательства начали расти в 2011 году в результате полученного собственником Лермонтовского гидрометаллургического завода кредита на его реконструкцию, - рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главы края. - К сложившейся ситуации привело непрофессиональное управление предприятием.
Для упреждения негативного развития событий перед отопительным сезоном на территории города введен режим чрезвычайной ситуации.
- Это позволит нам провести мероприятия в случае, если компания не сможет договориться с потенциальным инвестором, по изъятию этой котельной из оборота и включению её в государственную собственность для дальнейшего введения в эксплуатацию. На сегодняшний день всё в штатном режиме, газ подаётся в котельную, отопление есть. Поэтому, люди без тепла в зиму не останутся, – подчеркнул глава края.
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