С начала года Россельхозбанк вложил в АПК Ставрополья 12 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-04T17:19:34+03:00

Ставропольский филиал РСХБ подвел итоги деятельности за 18 лет на рынке финансовых услуг региона

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Директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова рассказала о результатах работы РСХБ с начала деятельности в регионе на круглом столе, прошедшем в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

В мероприятии приняли участие ректор ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» Владимир Трухачев, депутат Думы СК шестого созыва, председатель комитета Думы СК по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев, партнеры и стратегические клиенты филиала: вице-президент по финансам АО Концерн «Энергомера» Людмила Фартусова, заместитель гендиректора ООО «Солнечный дар» Александр Аккалаев, финансовый директор УК ООО «Агрофирма «Золотая Нива» Сурик Маргарян и другие.

На круглом столе были объявлены итоги деятельности филиала за 18 лет работы. Финансовая поддержка Россельхозбанка является определяющей в развитии основных направлений АПК. Банк уделяет особое внимание кредитованию инвестпроектов, малых форм хозяйствования, сезонных работ, личных подсобных хозяйств и других сегментов. Только с начала текущего года филиал вложил в АПК региона 12 млрд. рублей, в том числе более 4 млрд. рублей предоставлены на проведение сезонных работ. В настоящее время объем кредитного портфеля превышает 54 млрд. рублей.

Одновременно Ставропольский филиал банка сохраняет стабильные темпы кредитования физических лиц. За 8 месяцев 2018 года населению края выдано порядка 3,7 тысячи кредитов на сумму около 1,4 млрд. рублей.

Наряду с кредитованием филиалом была проведена планомерная работа по увеличению ресурсной базы. Объем привлеченных средств клиентов превысил 33 млрд. рублей.

- Положительная динамика основных показателей и рост клиентской базы говорят о том, что продукты и услуги банка пользуются спросом, и мы стремимся делать все возможное, чтобы оправдать доверие наших клиентов. За текущий год нам удалось не только сохранить, но и укрепить положение на банковском региональном рынке, - подчеркнула в своем выступлении директор Ставропольского филиала РСХБ Зоя Тихомирова.

В ходе мероприятия были разработаны новые механизмы взаимодействия филиала с представителями органов госвласти и клиентами, обсуждены перспективы сотрудничества, а лучшие сотрудники филиала отмечены благодарностями губернатора Ставропольского края.

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