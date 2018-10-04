С начала года Россельхозбанк вложил в АПК Ставрополья 12 миллиардов рублей
Директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова рассказала о результатах работы РСХБ с начала деятельности в регионе на круглом столе, прошедшем в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.
В мероприятии приняли участие ректор ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» Владимир Трухачев, депутат Думы СК шестого созыва, председатель комитета Думы СК по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев, партнеры и стратегические клиенты филиала: вице-президент по финансам АО Концерн «Энергомера» Людмила Фартусова, заместитель гендиректора ООО «Солнечный дар» Александр Аккалаев, финансовый директор УК ООО «Агрофирма «Золотая Нива» Сурик Маргарян и другие.
На круглом столе были объявлены итоги деятельности филиала за 18 лет работы. Финансовая поддержка Россельхозбанка является определяющей в развитии основных направлений АПК. Банк уделяет особое внимание кредитованию инвестпроектов, малых форм хозяйствования, сезонных работ, личных подсобных хозяйств и других сегментов. Только с начала текущего года филиал вложил в АПК региона 12 млрд. рублей, в том числе более 4 млрд. рублей предоставлены на проведение сезонных работ. В настоящее время объем кредитного портфеля превышает 54 млрд. рублей.
Одновременно Ставропольский филиал банка сохраняет стабильные темпы кредитования физических лиц. За 8 месяцев 2018 года населению края выдано порядка 3,7 тысячи кредитов на сумму около 1,4 млрд. рублей.
Наряду с кредитованием филиалом была проведена планомерная работа по увеличению ресурсной базы. Объем привлеченных средств клиентов превысил 33 млрд. рублей.
- Положительная динамика основных показателей и рост клиентской базы говорят о том, что продукты и услуги банка пользуются спросом, и мы стремимся делать все возможное, чтобы оправдать доверие наших клиентов. За текущий год нам удалось не только сохранить, но и укрепить положение на банковском региональном рынке, - подчеркнула в своем выступлении директор Ставропольского филиала РСХБ Зоя Тихомирова.
В ходе мероприятия были разработаны новые механизмы взаимодействия филиала с представителями органов госвласти и клиентами, обсуждены перспективы сотрудничества, а лучшие сотрудники филиала отмечены благодарностями губернатора Ставропольского края.
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