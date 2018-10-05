В КБР госинспектор по охране животных попался на браконьерстве

СЕГОДНЯ 06:59 2018-10-05T07:11:49+03:00

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В Кабардино-Балкарии за незаконную охоту будут судить уже бывшего инспектора по охране диких животных Черекского охотучастка. К полицейским попали снимки чиновника с его трофеями - десятком убитых диких животных в местном лесу. Своей охотой экс-госслужащий нанес ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканской прокуратуре, с 2015-го по 2016 год он, пользуясь беспрепятственным доступом в охотничьи угодья в горно-лесистой местности Безенгийского ущелья, много раз выходил на охоту с ружьем.

- Чиновник Нальчикского государственного опытного охотничьего хозяйства застрелил 6 кавказских туров, два кавказских бурых медведя, одного кавказского благородного оленя и одного самца европейской косули, - добавили в ведомстве. - Тем самым причинил ущерб Кабардино-Балкарской республике на общую сумму около 1,2 млн рублей.

Дело о браконьерстве рассмотрит Черкесский суд. Обвиняемому грозит до 2 лет тюрьмы.