В КБР на пожаре погибла женщина с двумя детьми

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-05T10:37:20+03:00

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Пожар в квартире пятиэтажного дома в городе Баксан в Кабардино-Балкарии привел к гибели женщины и двоих детей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемир Беров.

- В 05:01 поступило сообщение, что в городе Баксан, по улице Ленина произошел пожар на 3 этаже 5-этажного жилого дома, в 05:17 пожар локализован, - говорится на сайте ГУ МЧС по КБР.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР добавил, что в результате пожара есть погибшие. Горела квартира 60 кв м, погибли женщина и двое детей. На место пожара выехали два отделения пожарной части в количестве 11 человек и три единицы техники.