В КБР на пожаре погибла женщина с двумя детьми
Пожар в квартире пятиэтажного дома в городе Баксан в Кабардино-Балкарии привел к гибели женщины и двоих детей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемир Беров.
- В 05:01 поступило сообщение, что в городе Баксан, по улице Ленина произошел пожар на 3 этаже 5-этажного жилого дома, в 05:17 пожар локализован, - говорится на сайте ГУ МЧС по КБР.
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР добавил, что в результате пожара есть погибшие. Горела квартира 60 кв м, погибли женщина и двое детей. На место пожара выехали два отделения пожарной части в количестве 11 человек и три единицы техники.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Северная Осетия»