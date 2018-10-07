На КБР идут заморозки

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-07T17:14:44+03:00

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Министерство чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики предупредило население региона о приближающихся заморозках.

Специалисты сообщили, что 6 и 7 октября на территории республики прогнозируются заморозки в воздухе и на грунте в пределах от одного до двух градусов ниже нуля по Цельсию.

Граждан попросили быть особенно осторожными в связи с погодными условиями: заморозки могут привести к ДТП на дорогах и пожарам вследствие невыполнения правил безопасности при использовании неисправного газового и отопительного оборудования.

Кроме того, надвигающаяся погода может также серьезно навредить позднеспелым виноградным культурам, и неубранным плодовоовощным, овощным, сельскохозяйственным участкам по всей территории Кабардино-Балкарии.