2018-10-11T10:44:46+03:00
Общество

Главврач Ставропольской психбольницы № 1 стал лауреатом премии «Гармония»

Олега Боева наградили «за особые заслуги в лечении психических расстройств»
Поделиться:
Главный врач в обществе президента Всемирной психиатрической ассоциации Джаведа Афзала (в центре) и директора крупнейшего в России центра по лечению детей с аутизмом «Наш солнечный мир» Игоря ШпицбергаГлавный врач в обществе президента Всемирной психиатрической ассоциации Джаведа Афзала (в центре) и директора крупнейшего в России центра по лечению детей с аутизмом «Наш солнечный мир» Игоря Шпицберга
Изменить размер текста:

Лауреатами Национальной премии «Гармония» становятся выдающиеся деятели здравоохранения, социальной защиты и охраны труда, науки и образования, искусства и культуры, права и экономики, соцзащиты, информации и печати, физкультуры и спорта, общественных и деловых кругов, которые внесли значительный вклад в дело сохранения психического здоровья человека.

Церемония награждения проходила 5 октября в Москве в рамках Международного конгресса «Психическое здоровье человека XXI века».

Более 900 специалистов из регионов России и из 44 стран участвовали в обмене опытом по оказанию помощи пациентам с психическими болезнями и ментальной инвалидностью.

Олег Боев был выдвинут на соискание премии в номинации «За особые заслуги в лечении психических расстройств». Эта номинация вручается за разработку и внедрение новых методов лечения, которые способствуют улучшению здоровья пациентов.

С приходом Олега Игоревича ставропольская психиатрическая служба действительно сделала мощный рывок в развитии, что подтверждается многими достижениями и наградами. СККСПБ № 1 первой из медучреждений края получила сертификат соответствия международным стандартам качества в сфере оказания медицинских услуг ИСО 9000-2015, трижды становилась победителем главного психиатрического конкурса страны «За подвижничество в области душевного здоровья», взяв в 2017 году главный приз - «Большую золотую бабочку».

- В сфере наших научных интересов находится разработка методики восстановления психического здоровья путем фармакологической коррекции личности, так называемый особый индивидуальный подход к лечению, - поясняет главный врач. - Структура личности каждого человека реагирует на один и тот же медицинский препарат с разным эффектом. Заранее зная такую чувствительность, можно повысить эффективность лечения и оптимизировать время выздоровления. В научном мире это называется конституциональная, или личностноориентированная фармакотерапия.

Также сообществом психиатров и психологов был отмечен и рекомендован к внедрению в других регионах страны опыт развития ставропольской краевой суицидологической службы.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В КЧР фермер расстрелял лошадей, пасшихся на его кукурузном поле
Дороги в Ессентуках проверили технадзор и общественники
Ставропольцам покажут стильное французское кино
В Северной Осетии упавшими футбольными воротами убило школьницу
В Ессентуки прибыла очередная партия коммунальной техники
Путин встретится с Нурмагомедовым в Ульяновске
На Ставрополье осудили мать, утопившую годовалого сына в его день рождения
Хабиб Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана»
В Железноводске местный житель пытался изнасиловать девушку
В двух районах Дагестана завершилась контртеррористическая операция
В КБР 26 чиновников «забыли» честно заполнить декларации
В КБР уголовник пытался украсть восьмилетнюю девочку
В Дагестане скончались двое подростков, пострадавших при взрыве в школе
Отец Нрумагомедова простил Конора Макгрегора
На Ставрополье у женского монастыря нашли и обезвредили мину
Путин прибыл на Ставрополье вместе с Медведевым
Путин и Медведев пообедают с аграриями в яблоневом саду на Ставрополье
В Ессентуках возобновили подачу горячей воды
В Пятигорске мужчина из ревности забил до смерти свою подругу
В Кубке Северного Кавказа по тхэквондо победили пятеро ессентучан
Юнус-Бек Евкуров назвал провокаторами организаторов митинга против определения границы с Чечней
В Ставропольской клинической больнице провели вторую успешную операцию по пересадке почки
Владимир Путин и Дмитрий Медведев сегодня приедут на Ставрополье
В Дагестане два военных утонули в БТР
Чеченский правозащитник Оюб Титиев получил европейскую премию
Горячая вода поступит в отключенные «Энергоресурсами» дома ессентучан завтра утром