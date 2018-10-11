Главврач Ставропольской психбольницы № 1 стал лауреатом премии «Гармония»

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-11T10:44:46+03:00

Главный врач в обществе президента Всемирной психиатрической ассоциации Джаведа Афзала (в центре) и директора крупнейшего в России центра по лечению детей с аутизмом «Наш солнечный мир» Игоря Шпицберга

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Лауреатами Национальной премии «Гармония» становятся выдающиеся деятели здравоохранения, социальной защиты и охраны труда, науки и образования, искусства и культуры, права и экономики, соцзащиты, информации и печати, физкультуры и спорта, общественных и деловых кругов, которые внесли значительный вклад в дело сохранения психического здоровья человека.

Церемония награждения проходила 5 октября в Москве в рамках Международного конгресса «Психическое здоровье человека XXI века».

Более 900 специалистов из регионов России и из 44 стран участвовали в обмене опытом по оказанию помощи пациентам с психическими болезнями и ментальной инвалидностью.

Олег Боев был выдвинут на соискание премии в номинации «За особые заслуги в лечении психических расстройств». Эта номинация вручается за разработку и внедрение новых методов лечения, которые способствуют улучшению здоровья пациентов.

С приходом Олега Игоревича ставропольская психиатрическая служба действительно сделала мощный рывок в развитии, что подтверждается многими достижениями и наградами. СККСПБ № 1 первой из медучреждений края получила сертификат соответствия международным стандартам качества в сфере оказания медицинских услуг ИСО 9000-2015, трижды становилась победителем главного психиатрического конкурса страны «За подвижничество в области душевного здоровья», взяв в 2017 году главный приз - «Большую золотую бабочку».

- В сфере наших научных интересов находится разработка методики восстановления психического здоровья путем фармакологической коррекции личности, так называемый особый индивидуальный подход к лечению, - поясняет главный врач. - Структура личности каждого человека реагирует на один и тот же медицинский препарат с разным эффектом. Заранее зная такую чувствительность, можно повысить эффективность лечения и оптимизировать время выздоровления. В научном мире это называется конституциональная, или личностноориентированная фармакотерапия.

Также сообществом психиатров и психологов был отмечен и рекомендован к внедрению в других регионах страны опыт развития ставропольской краевой суицидологической службы.