2018-10-12T08:25:26+03:00
Происшествия

Судью КЧР подозревают в ДТП с двумя погибшими

Михаил ЮЖНЫЙ
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против мирового судьи Урупского района Карачаево-Черкесии Максима Якуша, который, как предполагается, мог стать виновником гибели двух человек в автоаварии

- Максим Якуш подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц - сообщает СКР.

Расследование дела поручено следователям управления СКР по КЧР. ДТП произошло 12 мая на 44 км федеральной автодороги "Кавказ". Водитель автомобиля "Toyota Prado" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Kia Rio".

В результате 19-летний пассажир "Kia" скончался на месте. Позже в реанимации скончался второй пассажир "Kia Rio". Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что подозреваемый - судья мирового суда КЧР Максим Якуш.

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