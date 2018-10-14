2018-10-14T14:06:48+03:00
Политика

Евкуров рассказал о звонке Путина

Президент России и глава Ингушетии обсудили ситуацию в республике
Виталий КЛИМОВ
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Глава Ингушетии рассказал о звонке президента России. По словам Юнус-Бека Евкурова, в ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в республике.

- Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, какая обстановка, уточнил, какая нужна помощь, какая оказывается помощь, и то же самое уточнил, как я думаю по варианту увода людей с площадей, с улицы. И он сказал, что "да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии, цитирует Евкурова "Эхо Москвы".

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