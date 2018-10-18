В Невинномысске стартовал второй этап масштабного агрохимического эксперимента

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-18T17:33:17+03:00

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14 октября, в День города Невинномысска, в Центре детского научного и инженерно-технического творчества, созданном при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и компании «ЕвроХим», стартовал второй этап комплексного агрохимического исследования.

Учащиеся Центра под руководством группы ученых из Ставропольского государственного аграрного университета приняли участие в закладке эксперимента, цель которого - определение неизвестных или малоизученных закономерностей влияния инновационных продуктов защиты и питания растений на их рост и развитие.

Напомним, весной в Центре был запущен многомесячный проект агрохимической направленности с использованием данных дистанционного зондирования Земли из космоса и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди его задач - определение взаимосвязи между продуктивностью посевов сельхозкультур и их вегетационным индексом NDVI, оценка агротехнологической эффективности биопрепарата «Agrinos» и инновационного продукта «Карбамид-UTEC», который является продуктом компании «ЕвроХим», одного из ключевых партнеров проводимого научного эксперимента, а также изучение эффективности использования фосфогипса на деградированных землях - как в качестве мелиоранта, так и в качестве многокомпонентного минерального удобрения, источника фосфора, кальция, серы и микроэлементов.

Техническое сопровождение проекта совместно осуществляют «Невинномысский Азот», СтГАУ и ООО «Аграрник».

Исследования на втором этапе состоят из вегетационного опыта, который закладывается в сеточном павильоне на базе Центра, и полевого эксперимента, проводимого в условиях опытной станции СтГАУ. Это позволит в дальнейшем выяснить роль растения, почвы и удобрения в их взаимодействии. Для вегетационного опыта юные химики заранее готовили составляющие компоненты, чтобы наиболее точно смоделировать условия полевого эксперимента, а 14 октября пошагово воспроизвели технологию вегетационного опыта.

Максим Сигида, кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой агрохимии и физиологии растений СтГАУ, научный консультант проекта:

- Алгоритм опыта предусматривает припосевное внесение как традиционного аммофоса, так и нового продукта компании «ЕвроХим» «Аммофос био» в разных дозировках для определения его эффективности при возделывании озимой пшеницы. Схема вегетационного опыта полностью повторяет полевой опыт, который был заложен параллельно. В течение всего периода вегетации пшеницы учащиеся Центра будут ежедневно проводить наблюдения за происходящими изменениями, поддерживать влажность почвы на уровне 60-70% от полной полевой влагоемкости, а также вести фенологические наблюдения.

Следует отметить, что проект агрохимической направленности Центра детского научного и инженерно-технического творчества Невинномысска, где основная роль отводится детям, а взрослые выполняют функции научных консультантов, не только продолжается, но и выходит на новый уровень, вовлекая все больше и больше участников в настоящую научную работу. Он становится визитной карточкой Центра, давая возможность учащимся быть вовлеченными в серьезный эксперимент и почувствовать себя учеными, стать частью команды и проявить себя.

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