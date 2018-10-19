На Ставрополье возбудили уголовное дело после отравления детей лекарствами в школе
После отравления лекарственными препаратами школьников в Изобильном Следственный комитет Ставропольского края завел уголовное дело. Инцидент произошел сегодня.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, пятеро подростков приняли повышенную дозу лекарств как наркотик. Прямо с урока их забрали в больницу.
- Идет выяснение обстоятельств приобретения и употребления детьми лекарственных препаратов, а также условий их жизни и воспитания в семьях и образовательном учреждении, - добавили в ведомстве.
В связи с данным ЧП губернатор Ставрополья уже провел совещание, на котором поручил проверить все школы Изобильненского горокруга и провести профилактические мероприятия.
- По поручению Владимира Владимирова обеспечивается транспортировка пострадавших подростков в краевую детскую клиническую больницу в Ставрополь, - отметили в пресс-службе главы региона.