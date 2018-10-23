2018-10-23T10:46:29+03:00
Происшествия

Ставропольский бизнесмен кинул банк на 230 миллионов

Заведено уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевой столице начато расследование по факту незаконного получения крупного кредита с причинением многомиллионного ущерба. Местный бизнесмен 38 лет предоставил банку ложные сведения, по которым фирма представлялась крайне успешной и богатой. В итоге взятые в долг больше 200 млн рублей гендиректор вернуть не смог.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, за невыполнение обязательств по кредитному договору предприниматель попал под уголовное дело.

- Своими действиями гражданин причинил финансовому учреждению крупный материальный ущерб, который с учетом процентных ставок превысил 230 миллионов рублей, - сказали в ведомстве. - Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконное получение кредита".

Расследование продолжается.

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