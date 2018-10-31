На Северном Кавказе энергетики запустили портал для потребителей

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-31T14:40:53+03:00

Портал пока будет работать в тестовом режиме в 4 регионах СКФО

Пока «Светлая страна» будет работать в тестовом режиме в 4 регионах СКФО

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В четырех регионах операционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» (входит в ГК «Россети») - в Ставропольском крае, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с 31 октября в тестовом режиме начинает работать портал «Россети» «Светлая страна» (https://светлаястрана.рф/).

Он создан для удобства потребителей, которые могут максимально просто и в свободной форме сообщить о проблеме, связанной с электроснабжением, а именно об отключении электроэнергии, колебании напряжения, а на Ставрополье - еще и о замеченных дефектах электрооборудования.

- Таким образом, компания «Россети» идет навстречу потребителю, демонстрируя открытость и готовность оперативно решать возникающие проблемы, - комментирует запуск портала генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев. - Сообщения поступят напрямую специалистам компании и сразу будут переданы в работу, а ответ будет предоставлен в течение восьми рабочих дней, - добавил он.

В этот срок проблема будет устранена, либо заявителю направлен ответ с указанием времени, необходимого для решения вопроса.

Основные принципы работы портала - простота и удобство отправки сообщений, скорость их обработки. Сервис адаптирован для использования на мобильных устройствах и планшетных компьютерах. Согласно планам с 1 января 2019 года портал должен будет охватить все 78 регионов присутствия группы компаний «Россети».

«Россети» планируют с помощью портала «Светлая страна» повысить надежность электроснабжения и добиться получения максимально объективной и оперативной информации о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях непосредственно от потребителей.

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