В Ессентуках спасли детей, отравившихся угарным газом

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-09T11:28:26+03:00

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Накануне вечером в ессентукскую службу скорой помощи поступил сигнал с ул. Высокой. Трое детей 4, 8 и 17 лет и двое взрослых почувствовали себя плохо. В течение 15 минут на место прибыли врачи, спасатели АСС, аварийная бригада газовиков. Детей госпитализировали - одного ребенка в реанимацию, двоих в терапию.

По предварительным данным, в доме произошло опрокидывание тяги по причине неисправной вытяжной системы. Хозяин самостоятельно делал ремонт и устанавливал газовое оборудование. В процессе осмотра помещения выяснилось, что отравление семьи угарным газом произошло от водонагревательной колонки. Сейчас доступ газа в домовладение прекращен.

Угарный газ (СО) часто называют «молчаливым убийцей» - он не имеет цвета и запаха, но является наиболее частой причиной смерти при нарушении правил безопасного пользования газом. Опасная концентрация образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода. Отравление угарным газом может иметь летальный исход. При высокой концентрации человек просто засыпает и никогда уже не просыпается.

В Ессентуках за год проверено около 8 тысяч абонентов, у них проведена ревизия газового оборудования, из них 116 получили предписание о замене устаревших приборов. В течение года газовики совместно с УГО ЧС, пожарным надзором и представителями квартальных комитетов проводят рейды, в ходе которых контролируют эксплуатацию приборов.

Около 10 тысяч абонентов получили памятки с правилами пользования газом. Их несоблюдение приводит чаще всего к смертельным случаям. Одно из главных напоминаний пользователям газа - не заниматься самовольной установкой и переустановкой приборов.