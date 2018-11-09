2018-11-09T19:01:10+03:00
Общество

В Пятигорске Сбербанк провел конференцию «Инвестор. Власть. Банк»

Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы развития бизнеса на КМВ
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В конференции приняли участие региональный директор Ставропольского отделения ПАО Сбербанк Евгений Смирнов, представители органов власти городов-курортов, более 50 руководителей и собственников крупнейших предприятий региона Кавказских Минеральных Вод.

В ходе дискуссии обсуждались актуальные вопросы развития бизнеса в современных финансово-экономических условиях.

- Главный принцип работы Сбербанка - это клиентоцентричность - подчеркнул Евгений Смирнов. - Клиент, его обратная связь, наше непрерывное реагирование и положительные изменения наших сервисов и продуктов стоят на первом месте. Мы заинтересованы в успехе и развитии бизнеса каждого нашего клиента и партнера. Сегодня банк предлагает не просто финансовые ресурсы и комфортный сервис, но и колоссальные возможности в отраслевой экспертизе, выработке стратегии, построении бизнес-моделей. Уверен, что общими усилиями мы сможем усовершенствовать инструменты взаимодействия с органами власти и бизнес-сообществом по наращиванию инвестиционного потенциала КМВ.

Участники встречи положительно оценили формат встречи и выразили надежду на продолжение диалога.

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