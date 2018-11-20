2018-11-20T18:03:16+03:00
Происшествия

Стрелявший в росгвардейца дагестанец отказался давать показания

Чемпиона мира по рукопашному бою перевели из реанимации в палату
Евгения СОКОРЕВА
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Участник трагической потасовки у караоке в Махачкале с гибелью лейтенанта Росгвардии отказался давать показания.

- Шахбан Мачиев сослался на 51 статью Конституции России, - сказали в правоохранительных органах республики. - Возможно, теперь его дело переквалифицируют на статью "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По версии следствия, чемпион мира по рукопашному бою стрелял в росгвардейца, но смертельный выстрел в голову произвел не он. Спортсмена уже перевели из реанимации в палату.

Напомним, в убийстве сейчас подозревают брата чемпиона мира по самбо Хаскила Якубова. Его разыскивают.

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