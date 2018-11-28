СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-28T17:53:30+03:00

В «Гармонии» состоится семинар по инвестициям в недвижимость

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В жилом районе «Гармония» в 9 километрах от Ставрополя состоится семинар «Инвестиции в недвижимость для частных лиц и предпринимателей».

Семинар проведет приглашенный спикер - Тимур Соколов. За его плечами пятилетний успешный опыт работы в сфере инвестирования в американскую жилую и коммерческую недвижимость.

Он расскажет о том, как строятся российская и зарубежная модели бизнеса; о видах инвестиций в недвижимость; о методах оценки доходности инвестиций в недвижимость; о том как правильно выбирать объект и регион инвестирования. О последних тенденциях продвижения бизнеса в интернете проинформирует Дмитрий Протасов - директор по маркетингу Строительной группы «Третий Рим».

Напомним, в жилом районе «Гармония» подобные мероприятия проходят регулярно. Они бесплатны и являются частью программы поддержки малого бизнеса Строительной группы «Третий Рим».

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