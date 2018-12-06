В Ессентуках коммунальщики вывезли с кладбища 76 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-06T10:42:27+03:00

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К осенне-зимней генеральной уборке кладбищ Комбинат по благоустройству Ессентуков приступил две с половиной недели назад.

Для приведения в порядок территории погоста потребовалось несколько бригад рабочих и 5 единиц техники. Жители города захламили мусором не только боковые аллеи, но и центральную. При этом на кладбище установлены десятки бункеров и контейнеров для отходов и таблички с напоминанием не бросать мусор возле могил.

Только с кладбища Аэродром коммунальщики вывезли 9 КамАЗов с отходами, которые собрали вручную и с помощью техники. Спецавтохозяйство тоже, в свою очередь, регулярно вывозит мусор, складированный в бункеры.

С начала этого года работниками КБГ с 2 кладбищ было вывезено 2360 кубов мусора, который посетители погоста не донесли до контейнеров.