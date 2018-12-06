2018-12-06T10:42:27+03:00
Общество

В Ессентуках коммунальщики вывезли с кладбища 76 кубометров мусора

Комбинат по благоустройству города провел генеральную уборку
Поделиться:
Коммунальщики Ессентуков провели на кладбищах города генеральную уборкуКоммунальщики Ессентуков провели на кладбищах города генеральную уборку
Изменить размер текста:

К осенне-зимней генеральной уборке кладбищ Комбинат по благоустройству Ессентуков приступил две с половиной недели назад.

Для приведения в порядок территории погоста потребовалось несколько бригад рабочих и 5 единиц техники. Жители города захламили мусором не только боковые аллеи, но и центральную. При этом на кладбище установлены десятки бункеров и контейнеров для отходов и таблички с напоминанием не бросать мусор возле могил.

Только с кладбища Аэродром коммунальщики вывезли 9 КамАЗов с отходами, которые собрали вручную и с помощью техники. Спецавтохозяйство тоже, в свою очередь, регулярно вывозит мусор, складированный в бункеры.

С начала этого года работниками КБГ с 2 кладбищ было вывезено 2360 кубов мусора, который посетители погоста не донесли до контейнеров.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье за некачественное мясо магазины и общепит оштрафовали на полмиллиона
Сотрудница ставропольской школы украла 1,5 млн рублей
Глава Ессентуков поздравил юных кавээнщиков с победой в краевой Юниор-лиге
Кадыров о решении суда по границе между Чечней и Ингушетией: «Иного и быть не могло!»
Энергетики «Ставропольэнерго» провели 130 плавок гололеда на ЛЭП
Двое ставропольцев заживо сварили мужчину в ванной
В Дагестане сотрудник колонии заплатит штраф за избиение заключенного
Ставропольцы собрали гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Ставропольский аэропорт не принимает самолеты из-за тумана
На борту самолёта «Москва — Махачкала» умерла женщина
За избиение гаишника ставрополец сел в тюрьму
На Ставрополье маршрутчику пригрозили забрать "Газель" за коммунальный долг
Московский политик станет мэром Махачкалы
На Ставрополье пропал 21-летний мужчина
Ночью в Калмыкии сгорел автобус, который ехал из Москвы в Дагестан
Три человека погибли на Ставрополье от отравления угарным газом
Более 1500 дагестанцев присоединились к террористам на Ближнем Востоке
В Кисловодске отец погиб в аварии, а его дочь оказалось в больнице
Ставрополец стал одним из руководителей МХАТ