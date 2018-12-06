2018-12-06T10:42:27+03:00
Общество

В Ессентуках коммунальщики вывезли с кладбища 76 кубометров мусора

Комбинат по благоустройству города провел генеральную уборку
Поделиться:
Коммунальщики Ессентуков провели на кладбищах города генеральную уборкуКоммунальщики Ессентуков провели на кладбищах города генеральную уборку
Изменить размер текста:

К осенне-зимней генеральной уборке кладбищ Комбинат по благоустройству Ессентуков приступил две с половиной недели назад.

Для приведения в порядок территории погоста потребовалось несколько бригад рабочих и 5 единиц техники. Жители города захламили мусором не только боковые аллеи, но и центральную. При этом на кладбище установлены десятки бункеров и контейнеров для отходов и таблички с напоминанием не бросать мусор возле могил.

Только с кладбища Аэродром коммунальщики вывезли 9 КамАЗов с отходами, которые собрали вручную и с помощью техники. Спецавтохозяйство тоже, в свою очередь, регулярно вывозит мусор, складированный в бункеры.

С начала этого года работниками КБГ с 2 кладбищ было вывезено 2360 кубов мусора, который посетители погоста не донесли до контейнеров.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился