2018-12-16T14:31:28+03:00
Общество

В четырех районах Дагестана неделю не будет света

Это связано с установкой опор ЛЭП
Виталий КЛИМОВ
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Из-за установки опор на высоковольтных линиях в Тляратинском, Хунзахском, Цунтинском и Шамильском районах Дагестана будут перебои с электричеством.

- Энергетиками с 17 по 24 декабря с 09:00 до 17:00 будет введено ограничение режима потребления электроэнергии на время проведения работ в отношении потребителей Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов. Возможны перебои в энергоснабжении Хунзахского района, - сообщает пресс-служба АО "Дагестанская сетевая компания".

Отключения электрической энергии могут затронуть школы, детсады, насосные станции и котельные.

- Просим использовать резервные источники питания электроэнергией, которые предписано иметь всем социально значимым объектам на случаи отключения электроэнергии при аварийных и профилактических работах на энергообъектах, - сообщают в организации.

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