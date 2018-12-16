В четырех районах Дагестана неделю не будет света

СЕГОДНЯ 14:31 2018-12-16T14:31:28+03:00

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Из-за установки опор на высоковольтных линиях в Тляратинском, Хунзахском, Цунтинском и Шамильском районах Дагестана будут перебои с электричеством.

- Энергетиками с 17 по 24 декабря с 09:00 до 17:00 будет введено ограничение режима потребления электроэнергии на время проведения работ в отношении потребителей Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов. Возможны перебои в энергоснабжении Хунзахского района, - сообщает пресс-служба АО "Дагестанская сетевая компания".

Отключения электрической энергии могут затронуть школы, детсады, насосные станции и котельные.

- Просим использовать резервные источники питания электроэнергией, которые предписано иметь всем социально значимым объектам на случаи отключения электроэнергии при аварийных и профилактических работах на энергообъектах, - сообщают в организации.