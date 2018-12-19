Сбербанк обеспечил 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда на Юге

19 Дек. 12:38 2018-12-19T12:38:46+03:00

Только в Ставрополе с помощью эквайринга ежемесячно совершается 4000 поездок в общественном транспорте

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В Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Ставрополе каждый месяц совершается более 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда.

Сбербанк подключил к единой системе платежей более 2500 транспортных средств в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Ставрополе. Она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой VISA, Mastercard или «Мир», выпущенной любым банком.

- Развитие безналичного расчета является одним из стратегических приоритетов банка. Сегодня в Ставрополе ежемесячно совершается более 4000 тысяч поездок с помощью эквайринга. Мы намерены наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда банковской картой, - прокомментировал Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк. - На сегодняшний день у клиентов есть выбор, как оплачивать проезд в городском транспорте - с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку в общественном транспорте более комфортной.

Оплата банковской картой позволяет пассажиру экономить время благодаря отсутствию необходимости покупки и пополнения транспортных карт - платеж осуществляется прямо с банковского счета. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

Благодаря активности Сбербанка на транспорте Россия занимает первое место в мире по количеству городов, в которых можно оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой.

Общественный транспорт в России традиционно был сферой преимущественно наличного оборота, поэтому данная индустрия входит в число топ-приоритетов инициативы «Безналичный мир», которую банк реализует с 2014 года. Возможность выполнения повседневных платежей с помощью банковской карты - один из основных драйверов роста безналичного оборота в нашей стране.

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