Кадыров рассказал о своих вокальных способностях
Глава Чечни назвал песни детства
-
Изменить размер текста:
Чеченский лидер в интервью одному из телеканалов России признался, что петь любит и с вокалом у него все хорошо. Говорит, только с рэпом не сложилось.
- Люблю петь с детства, даже помню, как "Три танкиста" и "В лесу родилась елочка" пел на празднике, - сказал Рамзан Кадыров. - Пою я очень хорошо. Правда с рэпом у меня не получается.
Со слов главы республики, сейчас он отдает предпочтение национальной музыке. Причем героико-эпические песни Кадыров может с легкостью исполнить - их он знает наизусть.
Кстати, в этом же разговоре Рамзан Кадыров заговорил о своем завершении политической карьеры.