2018-12-23T15:20:09+03:00
Общество

Кадыров рассказал о своих вокальных способностях

Глава Чечни назвал песни детства
Евгения СОКОРЕВА
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Чеченский лидер в интервью одному из телеканалов России признался, что петь любит и с вокалом у него все хорошо. Говорит, только с рэпом не сложилось.

- Люблю петь с детства, даже помню, как "Три танкиста" и "В лесу родилась елочка" пел на празднике, - сказал Рамзан Кадыров. - Пою я очень хорошо. Правда с рэпом у меня не получается.

Со слов главы республики, сейчас он отдает предпочтение национальной музыке. Причем героико-эпические песни Кадыров может с легкостью исполнить - их он знает наизусть.

Кстати, в этом же разговоре Рамзан Кадыров заговорил о своем завершении политической карьеры.

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