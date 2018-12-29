Дед Мороз на санях катался по Ставропольской психиатрической больнице

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-29T14:30:14+03:00

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Психиатры отметили главный праздник года грандиозным концертом с песнями, шутками и озорными постановками.

Начался «утренник» еще затемно – с веселого звона колокольчика и заливистых звуков гармони, возвещающих о прибытии Деда Мороза.

Кортеж из железного коня, впряженного в сани, управляемый колоритным Дедом, пронесся по территории больницы, притормаживая у всех корпусов и вынуждая спешащих на работу сотрудников останавливаться и плясать под задорную музыку. Эта находка администрации не только с полной гарантией поднимала настроение и градус веселья, но и, по признанию многих, волшебным образом приводила в тонус, мотивируя на финальный рывок в конце долгой годичной прямой.

Концерт организовали силами персонала, но по атмосфере и степени воздействия он дал бы фору всем Comedy Club вместе взятым. Шутки и экспромты сыпались как из рога изобилия, острили наперебой, смеялись от души, подпевали хором, танцевали до упаду. Фишкой представления стало «согревание сердца добрым словом» - символ жизни передавали из рук в руки, произнося теплые поздравления. Не обошлось и без массового гипноза – с закрытыми глазами придумывали желание, а затем произносили магическое заклинание, благодаря которому, как обещают авторы, в предстоящем году все мечты непременно сбудутся.

Завершилось шоу выступлением артистов Ильяса Батчаева и Евгении Бабиной.

- Смотрите в будущее, стройте его, совершенствуйтесь, растите, достигайте! – поздравил коллег главный врач больницы Олег Боев. – Помните, что наше счастье, как правило, – в наших руках. Успехов, здоровья и благополучия в предстоящем году!