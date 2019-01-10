В Ессентуках в январские морозы кормят бездомных

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:16:14+03:00

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Раздача бесплатных обедов всем нуждающимся ессентучанам стала доброй традицией большого волонтерского движения больничного храма иконы Божией Матери всех скорбящих Радость. Горячие супы, вторые блюда, гарнир и чай по воскресеньям с 9-50 ждут в районе курортного автовокзала тех, кто попал в беду.

В январские морозы такая забота особенно ценна. Волонтерам хватает продуктов, чтобы за раз накормить не меньше 60 человек. Но так как нуждающихся не становится меньше, добровольные помощники принимают помощь и от неравнодушных ессентучан.

В списке самого необходимого гречка, рис, лук, тушенка, чай, масло, сахар, одноразовая посуда итд, возможно и что-то приготовить самому (сырники, пирожки, блины). Пункт приема гуманитарной помощи находится в больничном храме по адресу г.Ессентуки, ул.Октябрьская 464. По благословению архиепископа Феофилакта акция «Забота о нуждающихся» продлится до 1 апреля.