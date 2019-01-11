2019-01-11T13:10:58+03:00
Общество

Васильев сдержал обещание: в Дагестане закрыли 24 кирпичных завода-нарушителя

Узнав о нарушениях закона, глава Дагестана поклялся, что все предприятия закроют [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
В Дагестане закрыли 24 кирпичных заводаВ Дагестане закрыли 24 кирпичных заводаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Владимир Васильев сдержал данное в декабре обещание: из-за бесчисленных нарушений в Дагестане с начала 2019 года закрыли 24 кирпичных завода. Теперь на территории республики будут функционировать только современные предприятия, деятельность которых полностью соответствует букве закона.

По распоряжению главы республики, предприятиям-нарушителям дали доработать до конца 2018 года, но в новый год не пустили — перекрыли необходимый для работы газ. И кирпичные заводы встали. Теперь от Каспийска до Махачкалы идёт демонтаж оборудования, после чего здания снесут. Дальше по плану — полная рекультивация обожжённой деятельностью предприятий земли.

По распоряжению главы республики, теперь в Дагестане будут работать только современные, высокотехнологичные и не наносящие вред экологии предприятия. Минприроды уже провело инвентаризацию глиняных месторождений, бизнесменов зовут принять участие в аукционах за право их разрабатывать. Кроме того, правительство обещает дельцам материальную поддержку в виде грантов.

Напомним, что в начале декабря Васильев устроил чиновникам тотальный разнос, узнав о бесчисленных нарушениях на кирпичных заводах. Они не только наносили вред природе — выпускаемая на предприятиях продукция не выдерживала никакой критики и не соответствовала стандартам, а обжиг кирпича на открытом воздухе создавал угрозу безопасности даже для воздушных судов.

Владимир Васильев ввел чиновников в ступор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Васильев: «Не будет больше в Дагестане таких кирпичных заводов»

Глава республики устроил разнос республиканским чиновникам (подробности, видео).

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обиженный ставрополец поджег подстанцию и обесточил несколько улиц
Инспектору ГИБДД из Пятигорска дали условный срок после публичной взятки
В Дагестане выписали из больницы певицу, раненную в результате покушения
Женщина-водитель из Дагестана разбилась в аварии на Ставрополье
В Ставропольском крае разыскали внуков пропавшего в Великую Отечественную красноармейца
В ДТП в Нефтекумском районе погибли житель Дагестана и женщина со Ставрополья
Во Владикавказе задержан грабитель кофейных автоматов
Житель Махачкалы задержан за жестокое убийство женщины
Ессентукская «Казачья душа» покорила столицу
Во Владикавказе на пожаре спасли четырех человек
В Ессентуках в январские морозы кормят бездомных
Женщина и ребёнок погибли в аварии на Ставрополье
В Северной Осетии парки «КамАЗами» закупают снег
В Дагестане снимут фильм о Герое России, расстрелянном за отказ предать Родину и честь
Задавившего ребёнка ставропольского депутата выгнали из «Единой России»
В Минводах хирурги пропустили смертельный аппендицит и попали под следствие
На Ставрополье несовершеннолетние наворовали на 100 тысяч рублей
В Чечне следователи выясняют причины смерти роженицы