Васильев сдержал обещание: в Дагестане закрыли 24 кирпичных завода-нарушителя

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-11T13:10:58+03:00

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Владимир Васильев сдержал данное в декабре обещание: из-за бесчисленных нарушений в Дагестане с начала 2019 года закрыли 24 кирпичных завода. Теперь на территории республики будут функционировать только современные предприятия, деятельность которых полностью соответствует букве закона.

По распоряжению главы республики, предприятиям-нарушителям дали доработать до конца 2018 года, но в новый год не пустили — перекрыли необходимый для работы газ. И кирпичные заводы встали. Теперь от Каспийска до Махачкалы идёт демонтаж оборудования, после чего здания снесут. Дальше по плану — полная рекультивация обожжённой деятельностью предприятий земли.

По распоряжению главы республики, теперь в Дагестане будут работать только современные, высокотехнологичные и не наносящие вред экологии предприятия. Минприроды уже провело инвентаризацию глиняных месторождений, бизнесменов зовут принять участие в аукционах за право их разрабатывать. Кроме того, правительство обещает дельцам материальную поддержку в виде грантов.

Напомним, что в начале декабря Васильев устроил чиновникам тотальный разнос, узнав о бесчисленных нарушениях на кирпичных заводах. Они не только наносили вред природе — выпускаемая на предприятиях продукция не выдерживала никакой критики и не соответствовала стандартам, а обжиг кирпича на открытом воздухе создавал угрозу безопасности даже для воздушных судов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/681205" frameborder="0"></iframe> Владимир Васильев ввел чиновников в ступор.

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