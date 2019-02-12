За езду задом наперед ставропольского Кулибина оштрафовали

12 Февр. 10:21 2019-02-12T10:23:39+03:00

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Разлетевшийся по сети ролик из Ставрополя с ездой задом наперед на стареньком "ВАЗе" привлек внимание не только пользователей, но и полицейских.

В Ставрополе ездят "перевернутые" Жигули.

Как рассказали "КП" в пресс-службе регионального УГИБДД, водителем необычных "Жигулей" оказался 18-летний парень из Невинномысска. За рулем он меньше года и запрещенные изменения в конструкцию авто внес сам.

- За нарушения ПДД на молодого человека составили три административных материала – за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса, а также, за несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства, - отметили в ведомстве.

"Шестерку" госавтоинспекторы отогнали в Батальон города Ставрополя на техосмотр, а регистрацию аннулировали.

ИСТОЧНИК KP.RU