За езду задом наперед ставропольского Кулибина оштрафовали
Разлетевшийся по сети ролик из Ставрополя с ездой задом наперед на стареньком "ВАЗе" привлек внимание не только пользователей, но и полицейских.
В Ставрополе ездят "перевернутые" Жигули.
Как рассказали "КП" в пресс-службе регионального УГИБДД, водителем необычных "Жигулей" оказался 18-летний парень из Невинномысска. За рулем он меньше года и запрещенные изменения в конструкцию авто внес сам.
- За нарушения ПДД на молодого человека составили три административных материала – за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса, а также, за несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства, - отметили в ведомстве.
"Шестерку" госавтоинспекторы отогнали в Батальон города Ставрополя на техосмотр, а регистрацию аннулировали.
ИСТОЧНИК KP.RU