"Обидел сестру": ставрополец трижды ударил ножом в грудь 36-летнего парня

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-18T10:47:36+03:00

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В Буденновском районе задержали убийцу двоих человек. В этом году 6 февраля соседка нашла тела 36-летнего мужчины и его 60-летней матери. С ножевыми ранениями они лежали на полу в квартире многоквартирного дома в Буденновске. Как выяснили следователи, 4 февраля кухонным ножом их зарезал ранее судимый за аналогичное преступление 46-летний житель Советского района. Причем, с мужчиной он расправился, после того как тот ударил при нем его сестру, а женщину - ради денег. Произошла резня во время застолья с распитием алкоголя.

- Когда мужчины остались в квартире одни, подозреваемый подошел к обидчику сестры и трижды ударил его ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После этого мужчина, полагая, что у матери убитого будут с собой деньги для покупки квартиры (об этом тот услышал из разговоров за столом), дождался ее и зарезал тем же ножом, что и сына. Сняв с тела женщины золотые серьги, а также прихватив ее мобильный телефон и находившиеся при ней деньги, подозреваемый скрылся, - добавили "КП" в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

Подозреваемого в убийстве арестовали. Продолжается сбор доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU