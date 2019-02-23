Президент «Анжи» готов бесплатно отдать клуб «в хорошие руки»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-02-23T17:33:19+03:00

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Владелец «Анжи» Осман Кадиев на пресс-конференции заявил, что готов бесплатно передать клуб новому владельцу. Кроме того, он безапелляционно заявил, что махачкалинцы доиграют текущий сезон РФПЛ.

— Что будет с клубом, если «Анжи» удастся сохранить прописку в чемпионате? Я в любой момент готов отдать клуб. Но только при условии, что новый владелец сможет решить финансовые проблемы. Я недавно общался с [предыдущим владельцем клуба] Сулейманом Керимовым. Возможно, когда-то он будет помогать «Анжи», но сейчас ему не до футбола, — заявил Кадиев в интервью Sport24.

На данный момент «Анжи» является убыточным бизнес-проектом. Из-за низких результатов команда не может найти достойных спонсоров. Несмотря на то, что недавно руководство заключило новый контракт со спонсором и получило поддержку от РФПЛ, долги клуба всё ещё находятся на отметке в 200 миллионов рублей.

— Мы постоянно ведем переговоры со спонсорами. Но пока никакой конкретики не могу озвучить. Надеюсь, что до конца сезона мы сможем выплатить хотя бы часть долгов по зарплате перед футболистами, — заявил президент «Анжи».

Также владелец подтвердил, что команда не сойдёт с дистанции и доиграет текущий сезон.

— Это абсолютно точно, всё благодаря помощи и поддержке РФС. Насколько возможно, они идут нам навстречу. У нас целый год сложности с финансами. Что делать? Сложные ситуации для того и существуют, чтобы находить выходы. Костяк команды не распался, никто в конце трансферного окна не уйдёт. Остаётся верить в команду, нашу молодежь «Анжи» и в работу тренерского штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU