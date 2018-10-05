2018-10-05T13:20:07+03:00
Спорт

Футболисты «Анжи» взбунтовались из-за задержки зарплаты

Игроки пригрозили бойкотировать тренировки
Андрей ЗОБОВ
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Футболисты «Анжи» могут не выйти на поле уже в матче с «ЦСКА»Футболисты «Анжи» могут не выйти на поле уже в матче с «ЦСКА»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Футболисты махачкалинского «Анжи» обратились к руководству клуба с требованием погасить задолженность по зарплате. В противном случае, с 19 октября они бойкотируют тренировки. Об этом говорится в тексте письма, адресованного генеральному директору клуба Олегу Флегонтову.

— Настоящим уведомляем, что в случае невыплаты долгов по заработной плате (минимум две з/п), в срок до 18.10.18, мы, футболисты основного состава ФК «Анжи», приостонавливаем исполнение своих трудовых обязанностей с 19.10.18, — гласит текст письма.

Под ультимативным текстом стоят подписи 23 футболистов основы клуба. Таким образом, если руководство клуба, находящееся в сложнейшей фанансовой ситуации не найдёт средства, «Анжи» может прекратить участие в РФПЛ начиная с 11 тура. В его рамках 19 октября махачкалинцы должны провести домашний матч против столичного «ЦСКА».

Напомним, что зарплаты футболистам клуб не платит уже четыре месяца. Причина — ужасное финансовое состояние «Анжи». По сообщениям руководства, к старту чемпионата клуб имел задолженность в 248 миллионов рублей.

Тогда владелец «Анжи» Осман Кадев обращался к руководству Республики Дагестан с просьбой помочь клубу деньгами. В противном случае он обещал, что махачкалинцы снимутся с чемпионата. Однако правительстве региона на мольбу ответили отказом.

Сейчас клуб судорожно ищет инвесторов. Долги, с учётом зарплаты, уже приблизились к отметке в 300 миллионов, создан специальный фонд «Анжи живи», который принимает пожертвования от болельщиков и частных инвесторов. Однако пока этих средств не достаточно.

Напомним, что в последнем, 9 туре РФПЛ на домашнем стадионе «Анжи» нанёс первое поражение в сезоне питерскому «Зениту» со счётом 2:1. При этом команда Сергея Семака половину второго тайма провела с численным преимуществом — за грубое нарушение с поля был удалён капитан махачкалинцев Дмитрий Белоруков. Несмотря на это, хозяева поля смогли с пенальти забить победный мяч и вырвать победу над грозным соперником, сотворив сенсацию.

Сейчас команда с 9 очками занимает 12 место в турнирной таблице, опережая тульский «Арсенал», «Крылья Советов», «Уфу» и «Енисей».

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