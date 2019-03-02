На устроившего гонки с полицией Александра Емельяненко собираются завести уголовное дело
Александр Емельяненко рискует попасть под статью за развязное поведение и нападки на полицейских. Пьяный боец в пятницу устроил гонки со стражами порядка в Кисловодске.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, столкновение между правоохранителями и известным бойцом MMA произошло из-за неправильно припаркованного золотого «Мерседеса». Когда к машине подъехал эвакуатор, ошалевший от такой «наглости» боец стал спорить со стражами порядка, пытаясь убедить их не забирать авто.
Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП
Когда Александр понял, что убедить полицейских не удастся, он залез в машину и дал по газам. Правоохранители пустились в погоню и смогли остановить именитого спортсмена. Но и на этом конфликт не закончился. Пьяный Емельяненко обматерил полицейских и попытался сбежать. Стражам порядка пришлось скрутить бойца и надеть на него наручники.
— Составлены административные материалы по ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Кроме того, в Следственный комитет переданы материалы для возбуждения уголовного дела по статье «оскорбление представителя власти».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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