На устроившего гонки с полицией Александра Емельяненко собираются завести уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-02T11:27:13+03:00

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Александр Емельяненко рискует попасть под статью за развязное поведение и нападки на полицейских. Пьяный боец в пятницу устроил гонки со стражами порядка в Кисловодске.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, столкновение между правоохранителями и известным бойцом MMA произошло из-за неправильно припаркованного золотого «Мерседеса». Когда к машине подъехал эвакуатор, ошалевший от такой «наглости» боец стал спорить со стражами порядка, пытаясь убедить их не забирать авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694948" frameborder="0"></iframe> Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП

Когда Александр понял, что убедить полицейских не удастся, он залез в машину и дал по газам. Правоохранители пустились в погоню и смогли остановить именитого спортсмена. Но и на этом конфликт не закончился. Пьяный Емельяненко обматерил полицейских и попытался сбежать. Стражам порядка пришлось скрутить бойца и надеть на него наручники.

— Составлены административные материалы по ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Кроме того, в Следственный комитет переданы материалы для возбуждения уголовного дела по статье «оскорбление представителя власти».

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ИСТОЧНИК KP.RU