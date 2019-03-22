Вербовщик ИГИЛ из Северной Осетии осужден на 14 лет колонии

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-22T15:34:24+03:00

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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор уроженцу Северной Осетии Руслану Дзицоеву за склонение к участию в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Дзицоев признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, - уточнили в ведомстве.

Дзицоев признан виновным по статье 205.5 (Участие в деятельности террористической организации) и 205.1 (Склонение к участию в деятельности террористической организации) УК РФ.

Судом установлено, что осужденный, помогая международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), путем уговоров и убеждений склонял двух лиц к вступлению в ее ряды. Виновным Дзицоев себя не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU