2019-03-22T19:03:32+03:00
Происшествия

Росгвардейца из Владикавказа подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей за выкуп компромата

Следствие утверждает, что сотрудник шантажировал приятеля
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии завели дело на 25-летнего полицейского по охране объектов отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по республике.

Сотрудника из Владикавказа подозревают в вымогательстве денег у своего 31-летнего приятеля, на которого у росгвардейца хранился компромат. Позорящие мужчину данные тот предложил выкупить за 150 тысяч рублей.

- В тот же день мужчина передал подозреваемому 100 тысяч, а остальную сумму пообещал отдать позже. 4 марта 2019 года с заявлением о совершаемых в отношении неправомерных действиях мужчина обратился в УФСБ России по РСО-Алания. В тот же день, примерно в 18 часов 45 минут при получении 50 тысяч рублей от потерпевшего подозреваемый был задержан, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СКР республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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