На Ставрополье потеплеет к началу рабочей недели

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-23T10:35:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье снова потеплеет к началу рабочей недели. После холодных выходных, встретивших жителей края снегом, столбики термометров снова поднимутся до +6...+8 градусов тепла.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в региональном Гидрометцентре, снег, выпавший утром 23 марта, вероятнее всего, будет последним. При этом выходные будут не слишком приятными — днём в субботу столбики термометров вряд ли поднимутся выше +2...+3 градусов. Порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. В воскресенье днём обещают до +4, вероятность осадков, в том числе мокрого снега, крайне мала. Ветер сильно ослабеет.

Теплеть начнёт с начала рабочей недели — в понедельник утром будет солнечно, а днём температура повыситься до +6...+8 градусов. Во вторник совсем распогодится, а столбики термометров поднимутся до +10 градусов тепла, правда вернётся ветер с порывами до +14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU