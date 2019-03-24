В Пятигорске арестован серийный похититель парфюма

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-24T10:14:39+03:00

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В полицию Пятигорска с заявлением о краже обратились представители крупного парфюмерного магазина. По словам заявителей, неизвестный похитил с торговой витрины семь флаконов дорогой мужской парфюмерной воды различных марок. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый житель соседнего региона, - сообщили в пресс-службе МВД Ставропольского края. - В отделе полиции молодой человек во всем сознался. Похищенную парфюмерию, по его словам, он продал.

Против преступника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU