2019-03-24T10:14:39+03:00
Происшествия

В Пятигорске арестован серийный похититель парфюма

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Пятигорска с заявлением о краже обратились представители крупного парфюмерного магазина. По словам заявителей, неизвестный похитил с торговой витрины семь флаконов дорогой мужской парфюмерной воды различных марок. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый житель соседнего региона, - сообщили в пресс-службе МВД Ставропольского края. - В отделе полиции молодой человек во всем сознался. Похищенную парфюмерию, по его словам, он продал.

Против преступника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье поймали несовершеннолетнего вора
Новая дорога свяжет Ставрополь и Михайловск
Полицейские спасли выпавшего из окна 2-летнего ребёнка в Северной Осетии
На Ставрополье браконьер отстреливал краснокнижных лесных кошек
В Ессентуках восстановили уничтоженную вандалами статую амура
Силовики пришли с обысками в министерства и ведомства Ингушетии
На Ставрополье потеплеет к началу рабочей недели
Арест для сенатора Арашукова просят продлить
Росгвардейца из Владикавказа подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей за выкуп компромата
В Дагестане у подростка нашли крупную партию наркотиков
«Третий Рим» открыл уникальный торгово-выставочный комплекс
Сбербанк поддержит развитие АПК на Юге и Северном Кавказе
Замминистра строительства РФ предложил провести на Ставрополье всероссийский фестиваль волонтеров
Вербовщик ИГИЛ из Северной Осетии осужден на 14 лет колонии