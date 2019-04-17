2019-04-17T13:11:40+03:00
Общество

Самыми некурящими регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан

В республиках табачные изделия увлекают меньше 10 процентов жителей
Андрей ЗОБОВ
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Около 22% жителей страны курят регулярноОколо 22% жителей страны курят регулярноФото: Иван ВИСЛОВ
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Итоги исследования табакокурения в России, проведённого Росстатом, поражают. На Северном Кавказе оказалось меньше всего курильщиков — в Чечне вредную привычку имеют всего 2% жителей! Не отстают и Дагестан с Ингушетией. Последняя закрепилась на втором месте с показателем в 5% курящего населения, а Дагестан замыкает тройку — здесь пристрастие к табаку есть лишь у 9% людей.

Обусловлены такие низкие показатели культурой и религиозностью жителей кавказских республик. Ислам, как и любая религия, крайне негативно относится к дурной привычке. И если приверженцы христианства не слишком требовательно относятся к себе и часто игнорируют запрет, то на Кавказе к нему относятся со всей строгостью.

Лидерами и самыми курящими регионами стал Чукотский автономный округ, где 48% населения предаются вредной привычке, Магаданская область — 41% и Еврейский автономный округ с результатом в 36% процентов.

В среднем по стране курят 22% населения, ещё 5,2% предаются вредной привычке изредка, а 10% смогли бросить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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