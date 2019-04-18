Житель Ставрополья убил подругу за отказ возобновить отношения

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-18T11:45:36+03:00

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На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя города Светлоград, подозреваемого в убийстве подруги.

По данным следствия, днем 16 апреля мужчина отправился поздравить с днем рождения свою бывшую сожительницу. Взяв с собой нож и нарвав тюльпаны на соседской клумбе, молодой человек прибыл в магазин, где подруга его работала продавцом.

Во время беседы между ними возник конфликт из-за отказа женщины возобновить любовные отношения. Во время ссоры мужчина затащил женщину в подсобку, где несколько раз ударил ножом в шею, грудь и живот. От полученных ранений 32-летняя ставропольчанка скончалась на месте еще до приезда врачей.

Сейчас убийца задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU