Алика Смехова закрутит "Роман с романсом" на ставропольском курорте
Певица и актриса Алика Смехова исполнит в Железноводске старинные русские и цыганские романсы.
В рамках Международного кинофестиваля «Герой и Время» 26 мая артистка выступит в городе-курорте с концертной программой «Роман с романсом». Надо отметить, что у Смеховой уже есть опыт сотрудничества с Железноводском - ранее она стала участницей литературного проекта «Говорящий сквер». Почти два года назад в городе запустили проект, в котором поучаствовала актриса: она прочитала стихотворение Пушкина, которое транслируется в Курортном парке Железноводска.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе", в этот же день — 26 мая - жителей и гостей курорта у горы Железной ждёт встреча ещё с одной актрисой. Свой творческий бенефис на фестивале "Герой и Время" проведёт Светлана Немоляева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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