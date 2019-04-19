Менделеевская олимпиада по химии ждет школьников из 30 стран

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-19T10:49:31+03:00

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53-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО-53) установит в 2019 году сразу несколько рекордов. Прежде всего, в соревновании примет участие рекордное количество национальных команд - своё участие уже подтвердили юные химики из 30 стран. Не менее важным стало то, что на этой Олимпиаде ожидается настоящая «битва титанов» - впервые на турнир приедет команда из Китая.

Организаторами ММО-53 стали химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Институт химии СПбГУ, Фонд Андрея Мельниченко и компания «ЕвроХим».

- В честь Международного года Периодической таблицы химических элементов из уважения к важности открытия, сделанного Д. И. Менделеевым, мы впервые решили провести Менделеевскую олимпиаду в Санкт-Петербурге, - рассказал председатель оргкомитета олимпиады, президент химического факультета МГУ академик РАН Валерий Лунин. - До этого все российские Менделеевские олимпиады проходили в Москве».

Олимпиада пройдет 21 - 27 апреля. Как говорят организаторы, участники соревнования смогут не только помериться уровнем химических знаний и умений, но и посмотреть красивейшие города России - Санкт-Петербург и Петергоф, где и расположен Институт химии СПбГУ.

- Для нас важно создать для талантливых детей комфортную среду для общения, - подчеркнул исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. - Поэтому они поселятся в прекрасной гостинице, у них будет насыщенная культурная программа, а также свободное время. Фонд Андрея Мельниченко совместно с компанией «ЕвроХим» финансирует и организационно поддерживает такие международные проекты, как Менделеевская олимпиада школьников по химии, потому что так мы закладываем основу для формирования научных коллективов будущего.

Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив её нумерацию, в 1997 году. С 2004 года в ММО, кроме школьников стран СНГ и Балтии, начали принимать участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, а с 2012 года к олимпиаде присоединились также Венгрия, Турция и Саудовская Аравия.

В 2016 году впервые в олимпиаде участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии. В 2019 году свое участие в ММО подтвердили уже 30 стран, в том числе Украина, Грузия, Израиль, Саудовская Аравия, Австрия и Турция.

Наша справка

Международная Менделеевская олимпиада состоит из трех туров: первый теоретический (8 обязательных задач, каждая оценивается максимум в 10 баллов), второй теоретический (5 задач из 15 по выбору участников, максимальная оценка за задачу - 15 баллов) и экспериментальный тур (оценивается в 75 баллов).

Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. На втором - предлагаются задачи более высокого уровня, которые разделены на пять разделов: неорганическая химия, органическая, аналитическая, физическая химия и науки о живом (по 3 задачи в каждом разделе). Надо выполнить 5 задач, по одной из каждого раздела, продемонстрировав универсальность своей подготовки.

Экспериментальный тур длится 5 часов, он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химлаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике. Всего за три тура нужно набрать максимум 230 баллов. Сделать это даже одаренным школьникам не просто. Тем значительнее победа в Международной Менделеевской олимпиаде.

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ИСТОЧНИК KP.RU