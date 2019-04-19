Глава Дагестана: 35% газа теряются по дороге в республику
Глава Дагестана Владимир Васильев объяснил огромные долги за газ потерями при транспортировке «голубого топлива». Второй причиной, конечно же, являются преступные хищения.
— У нас огромные долги по части газа, — заявил Васильев на форуме «Сообщество» в Махачкале. — Мы получаем 3,2 миллиарда кубометров газа. Ставропольский край, находящийся рядом — 8. Но, при этом, у них потери при транспортировке составляют порядка 1%, а у нас — катастрофические 35%. Годами положение дел не менялось, что и стало причиной накопления такого долга.
Над устранением второй причины — хищений, трудятся правоохранительные. После серии проверок было возбуждено 11 уголовных дел. Подозреваемыми по ним являются 250 человек.
Напомним, что Владимир Путин в конце 2018 года поручил правительству и Генпрокуратуре разобраться с хищениями газа на территории Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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