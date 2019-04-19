Мутко: Северный Кавказ задолжал 120 миллиардов рублей за свет и газ

Северный Кавказ решает проблему с оплатой долгов за газ и свет, но темпы оставляют желать лучшего: на данный момент сумма долга всех регионов превысила 120 миллиардов рублей. Об этом сообщил на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

— По всем группам потребителей задолженность выросла на на 8 миллиардов рублей. Таким образом общая задолженность за электроэнергию и газ составила 120 млрд руб. Нужно признать, что положительные тенденции прослеживаются, темпы роста начали падать, но в целом хотелось бы еще раз обратить на это ваше внимание, — обратился вице-премьер к участникам коллегии.

В целом, по мнению Мутко, ситуация ситуация в регионе меняется. Он отметил позитивные тенденции в развитии экономике и социальной сфере СКФО

— Надо отметить и позитивные факторы. Так, за прошедший год консолидированные бюджеты субъектов выросли на 11%. Профицит бюджетов регионов составил 21,7 миллиарда рублей. Это хорошая динамика. Медленно сокращается общая долговая нагрузка. В прошлом году долги регионов уменьшились на 9 миллиардов. Теперь общая сумма снизилась до 74,3 миллиарда рублей, — отметил Мутко.

Другой положительной тенденцией вице-премьер назвал снижение уровня безработицы на Северном Кавказе. Однако отметил, что «её уровень ещё очень высок» по сравнению с показателями других регионов Российской Федерации.

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