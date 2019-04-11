Суд отменил списание 9 миллиардов долга за газ жителям Чечни

Верховный суд Чеченской Республики отменил решение о списании жителям региона 9 миллиардов рублей долга за газ. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе самого суда.

— Решение Заводского районного суда Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично, — резюмировал судья.

Напомним, что начало истории положил иск прокуратуры Чеченской Республики. Надзорное ведомство посчитало, что нависшие над гражданами как Дамоклов меч долги «создают социальную напряжённость». Кроме того, сами суммы совершенно «безнадёжны к взысканию».

Эту позицию занимали многие влиятельные политические деятели региона, подчёркивая, что задолженность касается времени, когда республика лежала в руинах. Оплата за газ начислялась на жителей, давно покинувших Чечню, на людей, чьи дома были уничтожены. Говорили и об ужасном состоянии газопроводов, из-за которых существенная часть «голубого топлива» просто терялась при транспортировке.

В «Газпроме» с этими аргументами были согласны лишь частично. Компания официально заявила, что вопросы о списании долгов и тем более о признании их «безнадёжными к взысканию» нужно решать по каждому жителю, а не скопом. Функционеров компании возмутило решение суда, списавшего сразу 9,353 миллиарда рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также не остался в стороне от проблемы. Он сообщил, что стороны пришли к компромиссу. По его словам, «Газпром межрегионгаз Грозный» при поддержке региональных властей завершает инвентаризацию дебиторской задолженности в районах республики.

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