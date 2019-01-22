2019-01-22T09:05:51+03:00
Общество

"Чечня не пользовалась газом до полного окончания боевых действий": в республике прокомментировали списанные 9 млрд за газ

Решение суда в регионе считают справедливым
Евгения СОКОРЕВА
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Долг этот давний и образовался еще в период ведения боевых действийДолг этот давний и образовался еще в период ведения боевых действийФото: Евгения СОКОРЕВА
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После того, как районный суд Грозного постановил простить долги жителей Чечни за газ (9 млрд рублей), в республике дали первый комментарий на этот счет. В эфире российской радиостанции министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что никаких привилегий в сравнении с другими субъектами России у Чечни нет, но важно учитывать непростую историю региона.

В частности, следует знать, что задолженность эта образовалась больше 20 лет назад в период чеченских войн. Газом в то время люди не пользовались, а значит было бы кощунственно заставить их платить.

По мнению Умарова, списание конкретно этого долга говорит о "справедливости правосудия и государства".

- Нужно понимать, что была так называемая "труба", в которой Чечня не пользовалась газом вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже, - отметил министр Чечни. - В таком случае, за время той задолженности, которая образовалась за годы боевых действий, республика платить не должна.

Напомним, в суд на "Газпром" подала республиканская прокуратура, посчитав, что у долга истек срок давности и его нельзя уже погасить. Задолженность в 9 млрд рублей, при этом, сам "Газпром" пока не готов прощать. Сейчас компания обжалует решение, но при этом, со слов ее представителей, готова вести диалог с властями Чечни. Это первый подобный случай в истории "Газпрома".

КСТАТИ

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По мнению Дмитрия Пескова, в этом вопросе должны учитываться интересы и «Газпрома», и потребителей (подробнее)

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