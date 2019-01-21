Кремль прокомментировал списание 9 млрд. рублей долга за газ жителям Чечни

Решение грозненского суда о списании жителям Чечни 9 миллиардов рублей прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что пока руководство страны не определилось с позицией по резонансному вопросу.

— Чрезвычайно сложный вопрос, какой-то позиции в данном случае пока не выработано. Понятно, что товар поставлен компанией конкретному потребителю, и естественно, что компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Рассматривать этот вопрос без учёта интересов компании, равно как и без учёта интереса простых граждан невозможно, — объяснил Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Причиной такого решения райсуда была просрочка по долгу — по мнению прокуратуры Чечни, взыскать средства было фактически невозможно, да и сама компания бездействовала, не пытаясь составить документы о взыскании задолженности. Также нависшие над жителями долговые обязательства создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь в будущем протестные выступления среди населения региона.

Власти Чечни, которые и инициировали списание долга (истцом по делу выступала региональная прокуратура), назвали решение суда «взвешенным и обоснованным». Пресс-секретарь главы региона заметил, что часть долга «достаточно сомнительна», ведь деньги начислялись даже в те моменты, когда жители в связи с военными действиями бежали из республики. В других случаях оплату за газ требовали с жителей давно заброшенных и разрушенных домов.

В «Газпром межрегионгазе», выступившем ответчиком по иску, уже подали апелляцию по решению о списании астрономической суммы.

Напомним, что новость не оставила безразличными депутатов других регионов страны. Народные избранники в Самарской, Саратовская областях, Башкирии и Чувашии предложили поступить по примеру Чечни и также списать населению задолженность по коммунальным услугам.

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