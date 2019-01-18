Власти Чечни настаивают, что 9 миллиардов долгов за газ списаны «обоснованно и объективно»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-18T17:52:35+03:00

Жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей из опасения протестов

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Руководство Чеченской Республики утверждает, что решение суда о списании 9 миллиардов рублей долга за газ абсолютно легитимно и объективно. Ситуацию пояснил пресс-секретарь главы региона Альви Каримов.

— Решение объективное и взвешенное, принято по результатам проверки прокуратуры. По её заключению «Газпром межрегионгаз Грозный» предъявляет иски по устаревшим долгам. Кроме того, есть большие сомнения, что газ на самом деле потреблён в подобных объёмах. В определённый период времени многие жители находились за пределами республики, не везде вообще стояли счётчики. Несмотря ни на что, от нас требовали погашения долгов даже по разрушенным и брошенным хозяевами домам, — сообщил пресс-секретарь.

Напомним, что Заводской райсуд Грозного постановил списать 9 миллиардов долга жителей Чечни, посчитав их «безнадёжными к взысканию». Считается, что требования и иски местного «Газпром межрегионгаза» создают напряжённость. В компании уже сообщили о намерении обжаловать это решение.

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Жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей из опасения протестов

Районный суд Грозного принял решение о том, что местному отделению “Газпрома” необходимо списать задолженность жителей Чечни за газ на астрономическую сумму в девять миллиардов рублей. Такого решения добилась прокуратура региона (подробности).