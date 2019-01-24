«Превратили проблему в шоу»: Кадыров прокомментировал «прощённые» 9 млрд долгов за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился реакцией на новость о списании жителям Чечни долгов за газ. Политик ответил на все вопросы по резонансной теме. Он пояснил, что сумма задолженности не уменьшилась ни на рубль, а работа по взысканию средств продолжается. При этом чеченский лидер подчеркнул, что часть долгов действительно «липовая».

— Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу, — цитирует Кадырова пресс-служба главы Чечни. — При этом утверждается, что суд списал с жителей Чечни 9 миллиардов. В заблуждение вводят и жителей республики, и людей по всей России. Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час.

Чеченский лидер признал, что проблема более, чем актуальна: после двух тяжелейший войн в качестве абонентов значились и погибшие, и покинувшие республику граждане. В послевоенное время в газовой компании не особо церемонились. Часто, по ошибке, абонплату начисляли даже на лежащие в руинах дома и населённые пункты.

При этом точной суммы начисленных по ошибке долгов пока никто не может назвать — для этого нужно разбираться в каждом отдельном эпизоде. В «Газпроме» заявили, что общая сумма долга и вовсе превышает 16 миллиардов. Окончательно вопрос решит лишь суд вышестоящей инстанции, в который дело направили после апелляции газовиков.

— Важно понимать причины, породившие проблему, — считает Кадыров. — В «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не было чёткого учёта реальных потребителей. Договора в большинстве случаев составлялись без ведома населения. В списках «потребителей» оказались десятки тысяч граждан, давно выехавших за пределы Чечни и страны, а также лица, погибшие в период военных действий.

Другими предпосылками конфликтной ситуации глава республики назвал техническое несовершенство оборудования. Счётчиками в то время не было, поэтому сколько газа фактически потребила Чечня сказать невозможно, кроме того, «Газпром межрегионгаз» нес огромные потери в процессе транспортировки энергоресурса. Часть газа попросту «сожрали» старые и повреждённые за время войны коммуникации, а не безответственные абоненты.

Работа по инвентаризации долгов, по словам политика, началась в июне 2018 года, после прихода нового руководителя «Межрегионгаза» Лом-Али Баймурадова.

— Ему удалось снизить потери газа на 8,4%, или на 270 миллионов кубометров. Уже началась колоссальная работа по инвентаризации 286 тысяч договоров. Проверяется дебиторская задолженность, находят и устраняют двойных, несуществующих и умерших абонентов, — сообщил глава республики.

Глава Чечни заверил всех возмущённых в том, что реальные долги будут взысканы в полном размере. А всем острым на язык чиновникам он посоветовал заниматься тем же на территории своего региона.

— Естественно, ни у кого нет возможности или желания платить за не потреблённый газ, или платить по пять раз за один и тот же кубометр. Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведён, не стоит сомневаться, — резюмировал Рамзан Кадыров.

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