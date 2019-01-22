Генпрокуратура России посчитала необоснованным иск о списании долгов за газ в Чечне

Генеральная прокуратура проведет служебную проверку по факту иска прокуратуры Чечни против ООО "Газпром межрегионгаз Грозный", согласно которому с местных жителей должны быть списаны долги за газ. Представители ведомства посчитали, недопустимым вмешательства надзорных органов в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ, на данный момент прокурору Чечни поручено поддержать доводы жалобы ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" в суде апелляционной инстанции.

В ведомстве также отметили, что заявление прокуратуры республики было удовлетворено незаконно, так как в решении суда говорится, что по дебиторской задолженности от реализации газа для населения срок исковой давности истек.

А, согласно действующему законодательству, это не является единственным условием списания дебиторской задолженности. И такие долги можно списывать лишь в том случае, если их признают нереальными для взыскания. Это в свою очередь определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом.

Напомним, 16 января районный суд Грозного постановил списать с местного населения более 9 миллиардов рублей за газ. А региональная прокуратура в свое официальном заявлении сообщила, что требования "Газпром межрегионгаз Грозный" по массовой выплате долго создавали социальную напряженность в регионе, которые могли превратиться в массовые протесты.

Кстати, в "Газпром Межрегионгаз Грозный" 22 января заявили, что долги Чечни за газ значительно больше 9 млрд рублей и превышают 16 млрд рублей. Более двух третей задолженности числится за жителями республики.

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