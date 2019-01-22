2019-01-22T13:15:17+03:00
Общество

"Газпром межрегионгаз": долги Чечни за газ превышают 16 млрд рублей

Более двух третей задолженности числится за жителями республики
Алена БЕЛЯЕВА
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Долги за газ в республике превышают 16 млрд рублейДолги за газ в республике превышают 16 млрд рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Более 16 миллиардов рублей составляет задолженность Чечни на первое декабря 2018 года. Как сообщается на сайте ООО "Газпром межрегионгаз" более двух третей долгов, а именно 13,219 миллиарда рублей, числится за жителями республики.

Напомним, ранее прокуратура региона сообщала, что районный суд обязал газовиков списать долги с населения Чечни за газ в размере 9 млрд рублей. В решении суда говорилось, что это задолженность безнадежна для взыскания. А в официальном релизе надзорного ведомства также была информация о том, что обратное решение грозит высоким риском массовых протестов. Впрочем, в "Газпром межрегионгаз" с решением суда не согласились и подали аппеляцию.

Новость о том, что с чеченцев могут списать долги за газ, взбудоражила жителей других регионов России. Представители этих краев и областей выступили с предложением, чтобы с них тоже убрали все задолженности.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что на сегодняшний день у Кремля не выработано какой-либо позиции по данной теме. Но при этом отметил, что ситуация со списанием долгов чрезвычайно сложная и при ее решении необходимо учитывать интересы и людей, и "Газпрома" как поставщика услуг.

А вот в Чечне решение суда посчитали вполне справедливым. Джамбулат Умаров заявил, что хоть у республики и нет особенных привилегий перед другими регионами, важно учитывать ее непростую историю.

По его словам, долги за газ образовалась больше 20 лет назад в период чеченских войн. Люди в то время не пользовались газом, а значит заставить их платить было бы кощунственно .

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