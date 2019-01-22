"Газпром межрегионгаз": долги Чечни за газ превышают 16 млрд рублей
Более 16 миллиардов рублей составляет задолженность Чечни на первое декабря 2018 года. Как сообщается на сайте ООО "Газпром межрегионгаз" более двух третей долгов, а именно 13,219 миллиарда рублей, числится за жителями республики.
Напомним, ранее прокуратура региона сообщала, что районный суд обязал газовиков списать долги с населения Чечни за газ в размере 9 млрд рублей. В решении суда говорилось, что это задолженность безнадежна для взыскания. А в официальном релизе надзорного ведомства также была информация о том, что обратное решение грозит высоким риском массовых протестов. Впрочем, в "Газпром межрегионгаз" с решением суда не согласились и подали аппеляцию.
Новость о том, что с чеченцев могут списать долги за газ, взбудоражила жителей других регионов России. Представители этих краев и областей выступили с предложением, чтобы с них тоже убрали все задолженности.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что на сегодняшний день у Кремля не выработано какой-либо позиции по данной теме. Но при этом отметил, что ситуация со списанием долгов чрезвычайно сложная и при ее решении необходимо учитывать интересы и людей, и "Газпрома" как поставщика услуг.
А вот в Чечне решение суда посчитали вполне справедливым. Джамбулат Умаров заявил, что хоть у республики и нет особенных привилегий перед другими регионами, важно учитывать ее непростую историю.
По его словам, долги за газ образовалась больше 20 лет назад в период чеченских войн. Люди в то время не пользовались газом, а значит заставить их платить было бы кощунственно .
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Кремль прокомментировал списание 9 млрд. рублей долга за газ жителям Чечни.
По мнению Дмитрия Пескова, в этом вопросе должны учитываться интересы и «Газпрома», и потребителей (подробнее)
"Газпром" оспорит списание долгов на 9 млрд рублей с жителей Чечни.
Компания не согласна с решением суда (подробности)
"Чечня не пользовалась газом до полного окончания боевых действий": в республике прокомментировали списанные 9 млрд за газ.
Решение суда в регионе считают справедливым (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»