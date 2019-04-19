2019-04-19T16:08:54+03:00
Происшествия

На Северном Кавказе распространяется «индивидуальный джихад»

Секретарь Совета безопасности РФ рассказал о том, как эмиссары ИГ* вербуют террористов
Андрей ЗОБОВ
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За год силовикам удалось ликвидировать 64 боевикаЗа год силовикам удалось ликвидировать 64 боевикаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вербовщики ИГ* распространяют на Северном Кавказе идеи «индивидуального джихада», а силовики продолжают успешно ликвидировать террористов. Об этом на выездном совещании Совета безопасности Российской Федерации в Махачкале сообщил его секретарь Николай Патрушев.

— Несмотря на все потери и поражения мировой терроризм в лице эмиссаров запрещённых организаций продолжает вести вербовку. Под удар в первую очередь попадает Северный Кавказ. Акцент делается на молодёжь. Чаще всего боевики проповедуют идеи так называемого «индивидуального джихада», — сообщил Патрушев.

Другой угрозой остаётся переброска боевиков на территорию России. Опять же, на Северный Кавказ. Уже получившие опыт террористы пытаются въехать в страну, чтобы распространять экстремистскую идеологию непосредственно, а не через интернет. Однако, благодаря действиям правоохранителей, их удаётся задержать.

— Нам удалось предотвратить попытки незаконного въезда в СКФО более 1,6 тысячи иностранцев. За пределы страны выдворены около 3,5 тысячи иностранцев, в том числе подозреваемых в причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, — сообщил секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что на данный момент силовые структуры успешно справляются с задачей уничтожения террористов и пресечения вербовки. Так, он сообщил о задержании 452 человек, имеющих отношение к террористической деятельности. За 2018 год ликвидировано 64 боевика, к уголовной ответственности привлечены 285 участников бандподполья. Таким образом спецслужбам удалось уничтожить 37 террористических ячеек.

— Нам удаётся выявлять идеологов и вербовщиков, непосредственно распространяющих радикальные взгляды и призывающих вступить в формирования международных террористических организаций. 44 из них привлечены к уголовной ответственности. В результате этих и других мер число преступлений экстремистской направленности в округе снизилось на 8%, а преступлений террористического характера — с 17 до 8, — резюмировал Патрушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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