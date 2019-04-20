Главный тренер: «Анжи» прекратит своё существование

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-20T16:02:50+03:00

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Главный тренер махачкалинского «Анжи» обвинил в бездействии власти Дагестана и признал, что клуб практически погиб. О проблемах команды Магомед Адиев рассказал журналистам на пресс-конференции после матча с грозненским «Ахматом».

— Я как-то давал себе слово не говорить на эти темы, был задан вопрос...я не умаляю достоинств главы и правительства Республики Дагестан. Они заслуженные, яркие и амбициозные люди. В своих направлениях они много чего добились. Но итог всего этого какой? Пока люди меряются определенными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Это даже мягко сказано. По большому счету, клуб гибнет, — оценил состояние «Анжи» главный тренер.

ФК Анжи on Twitter.Магомед Адиев обратился к правительству Республики Дагестан

В матче с грозненцами махачкалинская команда уступила со счётом 1:0. Поражения стали для клуба нормой в этом сезоне. Команда с 19 очками находится на предпоследнем месте в таблице РФПЛ. По словам тренера, футболистам просто не за что сражаться.

— Поставьте себя на место игроков, подумайте, каково им. Какая может быть мотивация, когда клуб банкротиться у них на глазах? Когда они понимают, что какой бы результат они не показали, в следующем сезоне «Анжи» прекратит своё существование? Поэтому у нас такая ситуация, — объяснил тренер.

По последней информации долги клуба достигли отметки в 250 миллионов рублей. Больше 100 из них — задолженность по зарплате футболистам. Спонсоров руководство ищет уже год, но безуспешно. Времени осталось мало — до 14 мая, когда будет проходить процедура лицензирования. Если к этому моменту финансовое положение клуба не исправиться, ему грозит вылет из профессионального футбола. Дальше — только банкротство и полное уничтожение.

ФК Анжи on Twitter.Магомед Адиев дагестанским любителям футбола и болельщикам "Анжи"

— «Анжи» — это большой бренд, узнаваемый клуб. Было бы хорошо, если бы руководство республики село за стол переговоров и объяснило, чем можно помочь, чтобы клуб существовал. То, что происходит сейчас, не красит Республику Дагестан. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали, а мы берем и банкротим его на ровном месте, — заключил Адиев.

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ФК «Анжи» прекратит своё существование

Футбольный клуб «Анжи», вероятнее всего, прекратит своё существование. Долги клуба составляют почти 250 миллионов рублей и покрывать их попросту нечем. Из-за этого махачкалинскую команду не допустят до лицензирования. Иными словами, клуб вылетит не только из Российской премьер-лиги, но не будет допущен даже к ФНЛ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU