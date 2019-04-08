ФК «Анжи» прекратит своё существование

Футбольный клуб «Анжи», вероятнее всего, прекратит своё существование. Долги клуба составляют почти 250 миллионов рублей и покрывать их попросту нечем. Из-за этого махачкалинскую команду не допустят до лицензирования. Иными словами, клуб вылетит не только из Российской премьер-лиги, но не будет допущен даже к ФНЛ.

По сведениям источника «КП - Северный Кавказ», последним гвоздём в гроб футбольного клуба стала жалоба игрока Дмитрия Белорукова. Долг по зарплате превысил 5 миллионов рублей. Нервы не выдержали и он написал в РФС в конце февраля.

— Такое заявление действительно имело место. У нас был месяц на решение этой проблемы, но, к несчастью, наше материальное положение можно назвать бедственным на данный момент. Мы не смогли удовлетворить требование РФС в течение месяца. После этого нам запретили заявлять новых игроков, — сообщил «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов.

Денег у команды нет от слова «совсем». Общий долг сейчас колеблется около отметки в 250 миллионов рублей. 100 из них — задолженность по зарплате. Сейчас руководству трудно найти средства на перелёты. Поэтому речи о выплате миллионных гонораров и быть не может.

На протяжении всего сезона руководство и владелец клуба Осман Кадиев искали финансирование на стороне. Но желающих стать спонсорами ожидаемо не нашлось. Пытались даже собирать деньги благотворителей — тщетно. Собранные средства не идут ни в какое сравнение с долгами.

Не помогло даже вмешательство руководства РФПЛ, которое ссудило «Анжи» порядка 100 миллионов для того, чтобы клуб смог закончить сезон. Тогда сумма долга просто уменьшилась с 300 до 200 миллионов. Деньги лишь отсрочили неизбежное.

При этом процедура обязательного лицензирования на подходе — до 14 мая проблемы необходимо решить. Иначе руководство национального футбольного союза не одобрит лицензию и клуб вылетит не только из РФПЛ, но не сможет заявиться даже во второй дивизион — ФНЛ.

— Сейчас мы действительно находимся в крайне затруднительной ситуации. Она не позволит нам получить лицензию. У руководства ещё есть время, чтобы привлечь инвестиции или спонсоров. Однако пока никаких хороших новостей на этот счёт у нас нет — сообщил Сергей Расулов.

Осталось чуть больше месяца и спасти «Анжи» от неминуемого уничтожения может только чудо. Понимая ситуацию, функционеры махачкалинцев ищут пути к отступлению.

— Генеральный директор Абсалутдин Агарагимов собирается встретиться с руководством РФС. Речь будет идти о возможностях футбольного союза пойти клубу на уступки в нашей затруднительной ситуации. Речь коснётся и процедуры лицензирования, — сообщил собеседник «КП».

Стоит помнить, что оказавшемуся в такой же ситуации пермскому «Амкару» в прошлом году навстречу не пошли. А это последний шанс дагестанского клуба на выживание.

В противном случае «Анжи» повторит судьбу владикавказской «Алании». Клуб утонул в долгах и перестал существовать. На его «костях» фанаты создали ФК «Спартак Владикавказ». Сейчас некогда именитый клуб из столицы Северной Осетии барахтается в третьей по значимости футбольной лиге страны. И не претендует на большее.

КСТАТИ

Футболисты «Анжи» взбунтовались из-за задержки зарплаты

Футболисты махачкалинского «Анжи» обратились к руководству клуба с требованием погасить задолженность по зарплате. В противном случае, с 19 октября они бойкотируют тренировки. Об этом говорится в тексте открытого письма, адресованного генеральному директору клуба Олегу Флегонтову (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Президент «Анжи» готов бесплатно отдать клуб «в хорошие руки»

Владелец «Анжи» Осман Кадиев на пресс-конференции заявил, что готов бесплатно передать клуб новому владельцу. Кроме того, он безапелляционно заявил, что махачкалинцы доиграют текущий сезон РФПЛ (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ: «Анжи» снимется с чемпионата после зимней паузы

Махачкалинскому «Анжи» осталось жить два тура. После окончания первого круга чемпионата России по футболу руководство, вероятнее всего, объявит о банкротстве (подробности).